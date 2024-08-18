Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da sapık kurye alarmı: Yakalandı İstanbul'da sapık kurye alarmı: Yakalandı 18 Ağustos 2024 Pazar Saat: 09:06 Pendik'te internet üzerinden sipariş veren genç kızı taciz ettiği iddia edilen kurye polis ekiplerince yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c18f706637ef6c260d5a43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da lüks villa alev alev yandı Bir kadın daha öldürüldü: Yine dini nikahlı eş vahşeti İki kız kardeş trafikte ''Killer''ın altında kalarak can verdi TBMM'deki Can Atalay oturumunda yumruklu saldırı İstanbul'da hastaneye silahlı baskın: ''Ya 1 milyon Dolar verirsiniz ya da hastane benim'' Aşiret düğününde gelin ve damada bir servet takıldı İzmir'deki orman yangınında dumanlar İzmir'i sardı Bir anda alev topuna dönen araçtan geriye bu kaldı Türkiye'de 2 bin 700 yıllık bir tarihi keşif daha