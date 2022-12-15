Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da ''saplantılı aşık'' cinayeti! Sokak ortasında katletti İstanbul'da ''saplantılı aşık'' cinayeti! Sokak ortasında katletti 15 Aralık 2022 Perşembe Saat: 14:25 Güncelleme: 15 Aralık 2022 Perşembe 14:25 Silivri'de 20 yaşındaki bir kişi eski kız arkadaşının babasını eşinin çalıştığı anaokulunun önünde bıçaklayarak öldürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639b0420170b4b5eb864aa83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da aslan paniği! Hayvanat bahçesinden firar etti ABD İstanbul Başkonsolosu'nun kaza yapan eşi 240 promil alkollü çıktı! İstanbul Havalimanı'nda su samuru operasyonu Uludağ'da beklenen kar yağmadı, sezon açılamadı Çevre katliamına 34 milyon TL ceza! Tek kelimeyle iğrenç! Vatandaşa bunu yedireceklerdi Fenomen Fevzi, Erdoğan'ın sözünü dinledi Hendek olaylarında harabeye dönmüştü! 447 yıllık konak restore edildi 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanlar ''yok artık'' dedirtti