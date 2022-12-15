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  4. İstanbul'da ''saplantılı aşık'' cinayeti! Sokak ortasında katletti

İstanbul'da ''saplantılı aşık'' cinayeti! Sokak ortasında katletti

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Silivri'de 20 yaşındaki bir kişi eski kız arkadaşının babasını eşinin çalıştığı anaokulunun önünde bıçaklayarak öldürdü.

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