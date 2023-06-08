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  4. İstanbul'da ''sarı-siyah'' alarm! Arı istilası büyüyor

İstanbul'da ''sarı-siyah'' alarm! Arı istilası büyüyor

İstanbul'un pek çok ilçesinde arıların çoğalma içgüdüsüyle kovanı terk edip ağaçlarda, apartmanlarda toplanmaları tedirginlik yarattı.

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