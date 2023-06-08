Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da ''sarı-siyah'' alarm! Arı istilası büyüyor İstanbul'da ''sarı-siyah'' alarm! Arı istilası büyüyor 08 Haziran 2023 Perşembe Saat: 12:45 İstanbul'un pek çok ilçesinde arıların çoğalma içgüdüsüyle kovanı terk edip ağaçlarda, apartmanlarda toplanmaları tedirginlik yarattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6481a338bf2265230d40dcf7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR MİT'ten Irak'ta nokta operasyon Ordu'da sahilde erkek cesedi bulundu İstanbul'da sanayi sitesinde korkutan yangın İstanbul'da bir kadın araçtan yola atıldı Ağlara takılan dev balinayı kurtarma operasyonu kamerada Otogarda kanlı kavga: 2'si kardeş, 3 yaralı Dünyadaki ''cehennemin kapısı'' yeniden açıldı! Görüntüler korkunç! İstanbul'da bir kadın cinayeti daha! Evinde katledildi Yürüyen merdivende kabus; 14 yaralı var