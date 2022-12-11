Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da şaşırtan görüntü: Sahili kapladı İstanbul'da şaşırtan görüntü: Sahili kapladı 11 Aralık 2022 Pazar Saat: 13:30 Güncelleme: 11 Aralık 2022 Pazar 13:30 İstanbul'da etkisini gösteren lodos sonrasında Kadıköy’ü kırmızı yosunlar kapladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6395b13a2917be566853f2b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Alkollü kadının yaptıkları şoke etti: 7. kattan... Ümit Özdağ'dan olay olacak Süleyman Soylu iddiası Erdoğan'dan ''siyaseti bırakma'' sinyali Yusufeli Barajı'nda sular yükseliyor! Evler bir bir sulara gömülüyor AVM'de indirim çılgınlığı! Birbirlerini ezdiler Hülya Avşar yeni klibinde çırılçıplak soyundu Cinsel performans artırıcı ilaç fareleri kamerada Başkent'te yüzlerce kadın 6 yaşındaki kıza istismar iddiası için sokaktaydı Arkadaşlar arasındaki tartışma kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı