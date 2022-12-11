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İstanbul'da şaşırtan görüntü: Sahili kapladı

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İstanbul'da etkisini gösteren lodos sonrasında Kadıköy’ü kırmızı yosunlar kapladı.

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