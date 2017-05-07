CANLI MAÇ BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE / MÜTHİŞ MÜCADELE !
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  3. 07 Mayıs 2017 16:50

İstanbulda şaşırtan görüntü

Sarıyer’de lüks bir sitenin hemen karşısında bulunan ormanlık alana inen domuz sürüsü görenleri şaşırttı. Ormanlık olanda dolaşan sürü bir site sakini tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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