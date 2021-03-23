Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da şaşırtan manzara! Her yeri sardılar İstanbul'da şaşırtan manzara! Her yeri sardılar 23 Mart 2021 Salı Saat: 20:55 Güneyden kışı geçiren leyleklerin, Avrupa ve Asya'nın kuzey ülkelerine dönüş yolculuğu başladı. Leyleklerin göç güzergahında bulunan İstanbul'un semalarında binlerce leylek belirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605a2b9aa04db949b14db8f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Boğaziçili akademisyenler yine rektöre sırtını döndü Kabinede kaç bakan değişecek? İşte son kulis bilgileri... Korkunç olay! Patronu tarafından cinsel saldırıya uğradı Karakolda dehşet! Polisin gözü önünde yüzüne kalem sapladı Eş katili kocaya skandal tezahürat: ''Adamsın, adam, adamın kralısın!'' Vakıflar Genel Müdürü'nden İmamoğlu’na 'Gezi Parkı' cevabı İstanbul'da esir kampı gibi site! Yasaklar, cezalar, tehditler... HDP'li Gergerlioğlu, AYM'ye başvurdu Galataport'un son hali görüntülendi