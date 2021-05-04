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İstanbul'da ''şaşkın hırsızlar'' kamerada!

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde marketten sigara dolabını çalmaya çalışan şaşkın hırsızlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

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