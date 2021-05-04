Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da ''şaşkın hırsızlar'' kamerada! İstanbul'da ''şaşkın hırsızlar'' kamerada! 04 Mayıs 2021 Salı Saat: 11:41 İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde marketten sigara dolabını çalmaya çalışan şaşkın hırsızlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/609108bb0212a67d1e0aa8c7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kartal Belediyesi tam kapanma sürecinde de sokak hayvanlarının yanında Ender görülen dev köpekbalığı Kuşadası'nda sahile vurdu! ''Dünyada bir salgın yoktur'' diyen Yeşil Salkım'dan bir ilginç çıkış daha! Esenyurt'ta bıçaklı kavga kamerada Meksika'da metro faciası: Ölü ve yaralılar var İnanılmaz trafik kazası kamerada! O arabanın orada işi ne ? Türkiye'nin satın aldığı BioNTech aşısında yolsuzluk iddiası CNN Türk'te gergin anlar! Stüdyo bir anda karıştı Skandal görüntüler! Polis ceza yazmak yerine evlerine bıraktı