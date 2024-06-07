Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da şaşkınlık yaratan görüntüler: Denizden bakın neler çıktı? İstanbul'da şaşkınlık yaratan görüntüler: Denizden bakın neler çıktı? 07 Haziran 2024 Cuma Saat: 17:35 İBB, Çevre Haftası ve 8 Haziran Marmara Denizi Günü kapsamında Ortaköy Vapur İskelesi önünde su altı temizliği yaparken, denizden çıkanlar herkesi şaşırttı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66631aba38f11bd64a0cb113" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Van'da askeri araç devrildi: 3 asker yaralandı Bakan Tunç'tan Tatvan Belediye Başkanı'nın Erdoğan portresini indirmesi hakkında açıklama Sosyal medya ilanlarıyla fuhuş: 11 kişi gözaltına alındı Hadise duygusala bağladı; en özel karelerini paylaştı İstanbul'da ''istek şarkı'' saldırısı: Yaralılar var Bakan Özhaseki atıklar için geliştirilen yeni depozito yönetim sistemini tanıttı Okul inşaatında çökme: Yaralılar var Türkiye'nin çok özel kargosu kamerada Selçuklu sultanlarının sikkeleri ortaya çıktı