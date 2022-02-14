Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da satırlı, sopalı park yeri kavgası İstanbul'da satırlı, sopalı park yeri kavgası 14 Şubat 2022 Pazartesi Saat: 11:00 Bağcılar’da yan yana bulunan iki işyerinde çalışanlar arasında park yeri yüzünden taşlı, sopalı ve satırlı kavga çıktı. Kavgada yaralanan olmazken, gözaltına alınan 16 kişi, adli makamlarca serbest bırakılırken, kavga anı kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/620a0c27b13fa86997141f43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Zam yağmuru sonrası Türk işi Fred Çakmaktaşlar trafikte! Yabba-dabba doo! Merve Boluğur'un seksi dansı sosyal medyayı salladı Lerzan Mutlu derin dekoltesiyle, dekolte sınırını yıkıp geçti Hakkari'de Eren Kış-25 Operasyonu başlatıldı İstanbul'da korkunç kaza! Kağıt gibi ezdi İstanbul'da polise meydan okumuşlardı; 26 tutuklama! Necati Şaşmaz yeni dizisini açıkladı İsyan ettiren zamlara ''tencereli, tavalı'' protesto BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin gençlik şöleninde şarkı söyledi