Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da savaş gemisi paniği: Kuvvetli dalgalar kafeyi sular altında bıraktı İstanbul'da savaş gemisi paniği: Kuvvetli dalgalar kafeyi sular altında bıraktı 11 Temmuz 2021 Pazar Saat: 13:25 İstanbul'da boğazdan geçen savaş gemilerinin aşırı hız sonrası oluşturduğu dalgalar bazı kafeleri sular altında bıraktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60eac717cd7aab366600eed3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Havada panik anları: Uçağın kapısını açmaya çalışan kadını böyle engellediler İş insanının kahreden ölümü: Saniyeler içinde yere yığıldı Onlar asker değil futbolcu! Kamuflaj giydirip komando eğitimi yaptırdılar Erdoğan'a Diyarbakır'da ''Biji Serok'' tezahüratı İstanbul'da kadına yumruklu saldırı İstanbul trafiğinde ''kazmalı'' maganda dehşeti Gelecek Partisi'nden Bahçeli'yi kızdıracak video Canlı yayında İçişleri Bakanı Soylu hakkında ilginç iddia İstanbullular Yıldız Tilbe ile normalleşti