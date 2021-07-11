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  4. İstanbul'da savaş gemisi paniği: Kuvvetli dalgalar kafeyi sular altında bıraktı

İstanbul'da savaş gemisi paniği: Kuvvetli dalgalar kafeyi sular altında bıraktı

İstanbul'da boğazdan geçen savaş gemilerinin aşırı hız sonrası oluşturduğu dalgalar bazı kafeleri sular altında bıraktı.

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