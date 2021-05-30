Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da şebeke suyundan zehirlenme iddiası: Onlarca kişi hastaneye akın etti İstanbul'da şebeke suyundan zehirlenme iddiası: Onlarca kişi hastaneye akın etti 30 Mayıs 2021 Pazar Saat: 12:16 İstanbul Esenyurt'ta çok sayıda vatandaş, şebeke suyundan zehirlenerek hastanelere akın ettiği iddia edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60b357d8603421280313a653" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Drift görüntülerini sosyal medyada paylaşında yakayı ele verdi Sedat Peker'den bomba iddia: Elinde kasetler var Sedat Peker Berat Albayrak'ın nerede olduğunu açıkladı Kılıçdaroğlu'ndan ''Süleyman Soylu'' sorusuna yanıt: Değeri o kadar Ünlü oyuncu İlker Aksum otomobiliyle takla attı Aygün Aydın yataktan Hakan Sabancı'ya seslendi: Keşke burada olsaydın Yolcu uçağında ''davetsiz misafir'' paniği Erdoğan'ın gözü önünde oldu! Atatürk'e lanet okudu Marmara Denizi'nde korkunç manzara