Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da seçim cinayeti: 1 ölü, 1 yaralı İstanbul'da seçim cinayeti: 1 ölü, 1 yaralı 01 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 03:55 Güncelleme: 01 Nisan 2024 Pazartesi 03:55 İstanbul Arnavutköy'de yerel seçim sonrası eski ve yeni muhtar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Yaşanan çatışma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660a060b56a69239f000c7b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bahçeli, partisinin genel merkezden sessiz sedasız ayrıldı Bu sandıkta kazanan kurayla belli oldu ''Bizim seçmenlerimiz İmamoğlu'na verdi'' Erdoğan'dan balkon konuşması: ''Umduğumuz neticeyi alamadık'' Balkon konuşmasında balkon çöktü: Yaralılar var Rakibine fark atan İmamoğlu'ndan yeni açıklama Mansur Yavaş: ''Bu zafer değil, çünkü bu savaş değil'' İzmir'de CHP'liler Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı Şırnak'ta seçim sonrası gerginlik: 5 gözaltı