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  4. İstanbul'da seçim cinayeti: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da seçim cinayeti: 1 ölü, 1 yaralı

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İstanbul Arnavutköy'de yerel seçim sonrası eski ve yeni muhtar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Yaşanan çatışma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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