Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da şehir eşkıyaları restorana kurşun yağdırdı İstanbul'da şehir eşkıyaları restorana kurşun yağdırdı 17 Ekim 2023 Salı Saat: 14:25 Güncelleme: 17 Ekim 2023 Salı 14:25 İstanbul Küçükçekmece’de, bir restoran çalışanı ile taşkınlık yapan grup arasında yaşanan tartışma sonrası silahlar konuştu... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652e6f3036948141cb4de283" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu herife ''taksici'' demek ''taksicilere'' hakaret! Kadına şiddete meydan dayağı! Şahika Ercümen'den bir rekor daha! Su altı pozları olay oldu Sıfır km aldığı araç aldı, hayatının şokunu yaşadı Milyonluk yeni daireler kağıt gibi yıkıldı DEAŞ'ın finansörleri İstanbul'da yakalandı İstanbul''daki 'Güneş takip merkezi'' görüntülendi Deprem bölgesindeki yeni kabus bu oldu İsrail'in kara harekatı sevkiyatı kamerada