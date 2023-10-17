  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da şehir eşkıyaları restorana kurşun yağdırdı

İstanbul'da şehir eşkıyaları restorana kurşun yağdırdı

Güncelleme:

İstanbul Küçükçekmece’de, bir restoran çalışanı ile taşkınlık yapan grup arasında yaşanan tartışma sonrası silahlar konuştu...

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Bu herife ''taksici'' demek ''taksicilere'' hakaret!
Kadına şiddete meydan dayağı!
Şahika Ercümen'den bir rekor daha! Su altı pozları olay oldu
Sıfır km aldığı araç aldı, hayatının şokunu yaşadı
Milyonluk yeni daireler kağıt gibi yıkıldı
DEAŞ'ın finansörleri İstanbul'da yakalandı
İstanbul''daki 'Güneş takip merkezi'' görüntülendi
Deprem bölgesindeki yeni kabus bu oldu
İsrail'in kara harekatı sevkiyatı kamerada