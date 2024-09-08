Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da şehir magandaları yol kesip dehşet saçtı İstanbul'da şehir magandaları yol kesip dehşet saçtı 08 Eylül 2024 Pazar Saat: 14:20 İstanbul Kadıköy'de seyir halindeki aracın önünü kesen bir grup, otomobillerinden inerek durdurdukları araçtaki 3 kişiyi yumruklarla darbetti. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66dd888bc9bad118900cd383" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Van'da 2 bin 700 yıllık tarihi keşif Narin'in cansız bedeni bulundu Deprem bölgesinde 10 katlı devasa iş merkezi böyle yerle bir oldu 16 terörist daha etkisiz hale getirildi Trafikte korkutan garip anlar kamerada Trafikte korkutan garip anlar kamerada Müjde: Siz de geri ödemesiz burs kazanmış olabilirsiniz.... Turizm başkentimizde milattan önce 5'inci yüzyıldan kalma tarihi keşif Dilan ve Engin Polat açıklaması tepki çeken Ümit Özdağ'dan yeni açıklama