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  4. İstanbul'da sel! Mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı

İstanbul'da sel! Mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı

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İstanbul Şile'de yağmur sonrası selde mahsur kalan iki kişi helikopter ile kurtarıldı.

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