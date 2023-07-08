Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da sel! Mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı İstanbul'da sel! Mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı 08 Temmuz 2023 Cumartesi Saat: 15:40 Güncelleme: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 15:40 İstanbul Şile'de yağmur sonrası selde mahsur kalan iki kişi helikopter ile kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a959351f58e94a623579a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 18 yaşındaki genç parkta ölü bulundu İstanbul'da korkutan yangın! Kabusa uyandılar Ağaca bağlı köpeği 14 kurşunla öldürdü Depremin vurduğu ilimizdeki camdaki not kahretti Şef Somer Sivrioğlu MasterChef Türkiye'ye geri döndü İstanbul'da yangında kabus: Mahsur kalanlar böyle kurtarıldı Sezen Aksu''nun ''kabusu'' kamerada! İşte o takıntılı hayran Denizde can pazarı! 1 saat boyunca dalgalarla savaştılar İzmir'de tren kazası! Yaralılar var