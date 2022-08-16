Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da sevgili dehşeti! Mahallelinin kabusu oldular İstanbul'da sevgili dehşeti! Mahallelinin kabusu oldular 16 Ağustos 2022 Salı Saat: 12:20 İstanbul Kadıköy'de sevgili oldukları öğrenilen bir çift mahallelinin kabusu oldu. Geceleri binalara girip konaklayan çift mahalleliye de saldırdı: Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62fb615f2438153a2717fb97" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ne bir film sahnesi ne de belgesel! Bebek hırsızı maymun kamerada TÜBİTAK'tan bilim insanları Marmara'yı inceledi; sonuç ürkütücü! Naci Görür Marmara'da beklenen depremin büyüklüğünü açıkladı Aslı Bekiroğlu'nun zor anları! Şaka kötü bitti Suçüstü yakalanan hırsıza feci dayak! Bavulu kafasında parçaladı Savaş var dedikleri Suriye’de festival yapıldı Bakan Koca'dan asistan doktorlara müjde Otobüs şoförü hamile yolcuyu sırtında taşıdı aHaber yine fena yakalandı!