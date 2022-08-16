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İstanbul'da sevgili dehşeti! Mahallelinin kabusu oldular

İstanbul Kadıköy'de sevgili oldukları öğrenilen bir çift mahallelinin kabusu oldu. Geceleri binalara girip konaklayan çift mahalleliye de saldırdı:

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