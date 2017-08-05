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  3. 05 Ağustos 2017 13:15

İstanbulda sıcak hava ve nem bunalttı

İstanbul’da sıcak ve nem hayatı olumsuz etkiledi. İnsanlar gölge yerlere kaçarken, hayvanlar su bulma sıkıntısı çekti.

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Suriyeli çocukları kaçıran çete yakalandı
Suriyeli çocukları kaçıran çete yakalandı
Video Galeri
Rusya Devlet Başkanı Putin balık avında
Rusya Devlet Başkanı Putin balık avında
Video Galeri
Suruçta PKKya ait cephanelik bulundu
Suruçta PKKya ait cephanelik bulundu
Video Galeri
Durdurulan otomobilde 5 kilogram esrar bulundu
Durdurulan otomobilde 5 kilogram esrar bulundu
Video Galeri
İhlas Vakfından Sudanda yetimlere keçiler ile süt desteği
İhlas Vakfından Sudanda yetimlere keçiler ile süt desteği
Video Galeri
Kayalıdere Şelaleleri görenleri kendisine hayran bırakıyor
Kayalıdere Şelaleleri görenleri kendisine hayran bırakıyor
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