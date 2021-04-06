Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da ''şifreli'' kumarhaneye baskın! İstanbul'da ''şifreli'' kumarhaneye baskın! 06 Nisan 2021 Salı Saat: 16:01 İstanbul'da kumarhaneye dönüştürülen tekstil atölyesindeki güvenlik önlemleri şaşkına çevirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/606c5b95ec912f7b06779e23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kötü koku vahşeti ortaya çıkardı Sosyal medyadaki ''kurtlu maske'' iddialarına yanıt geldi İstanbul'da seyir halindeki ticari taksi alev alev yandı ''Yarasa kız'' çetesinin görüntüleri ortaya çıktı İstanbul trafiğinde ''minibüslü'' maganda kamerada! O ilde vakalar bir türlü azalmıyor! Tam kapanma önerisi geldi FETÖ'nün tepe yönetimiyle bağlantılı 15 kişiye gözaltı! Ankara'da 'Vadi' operasyonu: 81 gözaltı Ali Koç koronavirüse yakalandı