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İstanbul’da silahlar konuştu! Otopark savaş alanına döndü

Küçükçekmece' İnönü Mahallesi'nde bir otoparkta, iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olay yerinde 50'ye yakın mermi kovanı bulundu.

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