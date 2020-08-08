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  3. 08 Ağustos 2020 11:55

İstanbul'da silahlı, çakarlı ve kuralsız düğün konvoyu terörü

İstanbul’da düğün için Bağcılar’daki bir eve giden gruplar, gelin evden çıkartıldığı esnada meş’aleler yakarak ortalığı dumana boğdu.

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