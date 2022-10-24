Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da silahlı çatışma: 1 polis şehit oldu İstanbul'da silahlı çatışma: 1 polis şehit oldu 24 Ekim 2022 Pazartesi Saat: 07:40 İstanbul Silivri'de cinayet zanlısı olarak aranan 2 kişinin saklandığı adrese düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 2 polis yaralandı. Yaralanan polislerden biri hastanede şehit oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6356172f96af8668126c0613" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da özel üniversite binası çöktü! Hasarın boyutu sabah ortaya çıktı Erdoğan ilk oyunu kime verdiğini açıkladı Reha Muhtar'dan ''eskort'' iddiasına videolu yanıt İstanbul'da mahalleyi ayağa kaldıran taciz iddiası! Dükkanın camlarını indirdiler İETT otobüsü yol ortasında alev alev yandı Bu dükkana gelenler eli boş dönüyor Düzce'de peş peşe 2 cinayet Diyarbakır sis altında! Uçak seferleri yapılamıyor Marmara Denizi'ni bekleyen büyük tehlike