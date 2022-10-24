İstanbul'da silahlı çatışma: 1 polis şehit oldu

İstanbul Silivri'de cinayet zanlısı olarak aranan 2 kişinin saklandığı adrese düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 2 polis yaralandı. Yaralanan polislerden biri hastanede şehit oldu.

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