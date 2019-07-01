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  3. 01 Temmuz 2019 11:35

İstanbul’da silahlı çatışma kamerada: 4 ağır yaralı

Bağcılar’da aralarında husumet bulunan iki grubun sokak ortasında çatıştığı anlar kameralara yansıdı. Dehşet anlarında 4 kişinin ağır yaralandığı ve olay yerinde 60’a yakın boş kovan bulunduğu öğrenildi. Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 01.00 sıralarında Bağcılar Fatih Mahallesi 1822 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bir süredir devam eden husumet sonrasında...

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