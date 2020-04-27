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  3. 27 Nisan 2020 11:15

İstanbul'da silahlı çatışma kamerada

Bahçelievler’de akşam saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan çatışma sonucu 1 kişi ayağından yaralandı. Çatışma kameralara yansırken, şüphelilerden biri kaçarken bir binanın giriş boşluğuna düştü.

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