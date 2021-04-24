İstanbul Balat'ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada çok sayıda araç ve bina zarar gördü. Mahalleliye korku dolu anlar yaşatan kavga kameraya yansıdı.

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