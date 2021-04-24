Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da silahlı çatışma kamerada! İstanbul'da silahlı çatışma kamerada! 24 Nisan 2021 Cumartesi Saat: 16:51 İstanbul Balat'ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada çok sayıda araç ve bina zarar gördü. Mahalleliye korku dolu anlar yaşatan kavga kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608422441039c255575890a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kürtün Ayrım Kavşağı hizmete açıldı PKK'nın inleri obüslerle böyle vuruldu! Bodrum plajları turistlere kaldı PKK'nın tepe kadrosuna ağır darbe! Bakan Derya Yanık'tan tepki çeken hareket Nihat Hatipoğlu'na ilginç 'uzaylı' sorusu! İsrail polisi namaz sonrası saldırdı! Aydın Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan coşkusunu evlere taşıdı Başhekim Sönmez: 'Vakalarda yükseklik, yoğun bakımlarda doluluk sürüyor'