Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var 18 Mart 2024 Pazartesi Saat: 07:40 Güncelleme: 18 Mart 2024 Pazartesi 07:40 İstanbul Sarıyer'de bir kafede çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Polis olay yerinde inceleme başlatırken, olaya karışan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f7c5c25363a909600f95f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bayraktar AKINCI’dan İHA-230 ile çifte atışla 12'den vurdu Uzman isimden Marmara için korkunç senaryo: 7.8 büyüklüğünde deprem üretir Trabzon'da maç sonu saha karıştı Sokak ortasında eski sevgili cinayeti: 7 aylık evli kadını katletti! DEM Parti'nin İstanbul'daki Nevruz kutlamasında 75 gözaltı Limanda feci kaza! Konteyner gemisi ortalığı savaş alanına çevirdi Murat Kurum: Burası İstanbul'un yeni cazibe merkezi olacak İliç'teki maden faciasında kayıp işçilerden ilk iz! Pikap bulundu ChatGPT'nin insansı robotundan yeni görüntüler