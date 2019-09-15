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  3. 15 Eylül 2019 15:30

İstanbul'da silahlı çatışma: Yaralılar var

İstanbul Avcılar'da aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında çatışma çıktı. 6 kişinin yaralandığı çatışma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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