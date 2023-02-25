Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar var İstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar var 25 Şubat 2023 Cumartesi Saat: 09:25 İstanbul Zeytinburnu’nda aralarında husumet bulunan iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f9a9cf99babb2b451d1b23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Felaketlerin peş peşe geldiği mezra yok oldu! Deprem İstanbul'da emlak fiyatlarını nasıl etkiledi ? Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi Depremi önceden tespit eden sistem tanıtıldı Taksim'i kana bulayan saldırının planlayıcısı öldürüldü! Depremde onlarca kişi birleşen 2 dağın altında kalarak can verdi Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı Öğrenciler -6 derecede okul yolunda mahsur kaldı İlyas Salman'dan olay sözler: ''İlk kez pişman oldum''