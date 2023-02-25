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  4. İstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar var

İstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar var

İstanbul Zeytinburnu’nda aralarında husumet bulunan iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı.

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