Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da silahlı çatışma: Yaralılar var İstanbul'da silahlı çatışma: Yaralılar var 16 Temmuz 2024 Salı Saat: 16:31 Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6696763a8cd21c862b0ecb23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kabine toplandı: İşte masadaki konular Çeşme'deki orman yangınında ölen kadının son görüntüleri, son sözleri... Türkiye için endişelendiren yeni varyantlar uyarısı: ''Varsa da bilmiyoruz'' Temmuz ortasında sel felaketi: Köprü yıkıldı, evleri su bastı Selde can kaybı artıyor: Ölü sayısı 40'a ulaştı, yüzlerce yaralı var Kadıköyde denize düşen kadını vatandaşlar kurtardı Bagajdan kadın yolcu çıktı... Aşiret düğününde takı şov: Para ve altın yağdı En düşük emekli maaşı belli oldu