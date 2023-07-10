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İstanbul'da silahlı kavga kamerada

İstanbul Yeşilköy'de iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Polis iki şüpheliyi gözaltına aldı.

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