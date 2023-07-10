Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da silahlı kavga kamerada İstanbul'da silahlı kavga kamerada 10 Temmuz 2023 Pazartesi Saat: 13:10 İstanbul Yeşilköy'de iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Polis iki şüpheliyi gözaltına aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64abd910cd0cc528971ee723" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hırsız, yardımsever vatandaşı böyle kullandı Muğla'da orman yangını Osmaniye'de 4 katlı bina çöktü: Yaralılar var Cep telefonuna giren virüs hayatını kabusa çevirdi O Türkiye'nin gerçek Şoför Nebahati... Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor! Denize kıyısı yok ama mavi bayraklı plaj var Türkiye'nin en yaşlı genci... Nadir görülen hastalığı kabusu oldu Ne dolar, ne altın, ne gümüş ne de bitcoin! 1 yılda 3 kat kazandırdı Sular altında kalan Bartın havadan görüntülendi