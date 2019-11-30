  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 30 Kasım 2019 16:35

İstanbul'da silahlı saldırı kamerada

Beyoğlu'nda internet kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralanmıştı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Video Galeri
Kaçak ilaç operasyonunda dehşete düşüren detaylar
Kaçak ilaç operasyonunda dehşete düşüren detaylar
Video Galeri
Antalya'da Rus kadının feci ölümü !
Antalya'da Rus kadının feci ölümü !
Video Galeri
Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu aynı toplantıda
Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu aynı toplantıda
Video Galeri
Çatalca'da başörtülü kadına çirkin saldırı
Çatalca'da başörtülü kadına çirkin saldırı
Video Galeri
Gümüşhane'de UFO paniği! O görüntünün sırrı çözüldü
Gümüşhane'de UFO paniği! O görüntünün sırrı çözüldü
Video Galeri
Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu aynı toplantıda
Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu aynı toplantıda
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM