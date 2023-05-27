Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan genç öldü İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan genç öldü 27 Mayıs 2023 Cumartesi Saat: 13:50 İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Cinayet anı güvenlik kameralarına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6471e06e18f2413d59216033" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Prof. Dr. Celal Şengör, Akşener'e sarılıp gözyaşı döktü Gören telefona sarıldı... Bu ilginç görüntü Türkiye'de çekildi! İzmir'de büyük operasyon; onlarca zanlı tutuklandı Trafik magandaları kamerada! Bir aileye kabusu yaşattılar Oğuzhan Uğur ve ekibi iftiraları fena ''ti''ye aldı Sertap Erener'den konserde 28 Mayıs mesajı: ''Hep birlikte kenetleneceğiz!'' Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Körfez parası yanıtı: ''İhtiyacımız yok, onurlu devletiz'' Sinan Oğan'dan canlı yayında dikkat çeken el hareketi İmamoğlu'dan ''sürpriz sonlu'' paylaşım