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İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan genç öldü

İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Cinayet anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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