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KILIÇDAROĞLU'NUN DOKUNULMAZLIK DOSYASI TBMM'DE
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  3. 20 Mayıs 2019 11:15

İstanbul’da silahlı soygun: Araçtaki 4 kilo altını çaldılar

Fatih’te içerisinde yaklaşık 4 kilo altın olduğu iddia edilen bir otomobile silahlı soygun gerçekleştirildi. Araca silahla ateş açan şahıslar, altınları alarak kayıplara karıştı. (İHA)

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