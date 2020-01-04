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  3. 04 Ocak 2020 11:00

İstanbul'da silahlı ve çakarlı maganda terörü kamerada

İstanbul'da TEM otoyolunda lüks otomobilli bir maganda, araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü. O anları da kameraya kaydedip paylaştılar...

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