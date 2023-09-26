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  4. İstanbul'da silahlı ve satırlı saldırı: 4 yaralı

İstanbul'da silahlı ve satırlı saldırı: 4 yaralı

Beykoz'da, bir kıraathaneye düzenlene silahlı ve satırlı saldırıda 2'si ağır toplam 4 kişi yaralandı.

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