Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da silahlı ve satırlı saldırı: 4 yaralı İstanbul'da silahlı ve satırlı saldırı: 4 yaralı 26 Eylül 2023 Salı Saat: 07:50 Beykoz'da, bir kıraathaneye düzenlene silahlı ve satırlı saldırıda 2'si ağır toplam 4 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6512630d56e8ee1ce72ad683" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mansur yavaş bastırdı, halk kazandı, Ankara kazandı Taksim saldırısı davasında tahliye kararı Marmaray'da ''LGBT'' krizi! TCDD suç duyurusunda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'da böyle karşılandı Erbakan AK Parti'ye meydan okudu: ''Başvuru yağıyor!'' Sürücüler dikkat! TEM'de 1.5 ay sürecek çalışma başlıyor İstanbul'da takside 10 km için 900 TL'lik ücret kavgası Eski Baro Başkanı’na saldırı İş merkezinde asansör düştü: Yaralılar var