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  3. 13 Kasım 2019 13:20

İstanbul'da ''sinek'' alarmı!

İstanbullular son dönemde sayısı artan sineklerden şikayetçi. Uzmanlar ise, halk sağlığını tehlikeye sokan sineklere karşı önlemler alınması gerektiği konusunda uyarıyor.

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