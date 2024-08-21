Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da sır cinayet: Genç müzisyen elleri, ayakları ve ağzı bağlı halde ölü bulundu İstanbul'da sır cinayet: Genç müzisyen elleri, ayakları ve ağzı bağlı halde ölü bulundu 21 Ağustos 2024 Çarşamba Saat: 09:52 Güncelleme: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 09:52 İstanbul Kadıköy'de kendisinden haber alınamayan müzisyen Ç.E., evinde elleri, ayakları ve ağzı bağlı halde ölü bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c58e9311aa2a162a0d0dd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eğirdir Gölü'nde müsilaj kabusu Türk bilim insanının icadı İngiltere'den ödül aldı İzmir'de suç örgütü operasyonu: 15 gözaltı Trafikte polise saldırı anı kamerada Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişti... Genç kızın midesinden çıkan şoke etti 100 kişilik iş ilanına, 2 günde 1.500 kişi başvurdu Mersin'de orman yangını Marmaray'da intihar: Raylara atlayarak hayatına son verdi Sosyal medyada paylaştığı fotoğraf yüzünden öldürüldü