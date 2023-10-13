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  4. İstanbul'da sır olay! Rus diplomat otel odasında ölü bulundu

İstanbul'da sır olay! Rus diplomat otel odasında ölü bulundu

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Büyükelçiler toplantısına katılmak üzere İstanbul'a gelen Rus diplomat, Taksim'de kaldığı otelde ölü bulundu.

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