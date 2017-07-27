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  3. 27 Temmuz 2017 09:15

İstanbulda Sis Etkili Oluyor

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan sis, sabahın erken saatlerinde de etkisini sürdürüyor.

Video Galeri
Sürüye çarpan hafif ticari araç 40 koyunu telef etti
Sürüye çarpan hafif ticari araç 40 koyunu telef etti
Video Galeri
Çocuklar Duymasın'da tepki çeken diyaloglar
Çocuklar Duymasın'da tepki çeken diyaloglar
Video Galeri
Emekli astsubay karısını kafasından bıçaklayarak hastanelik etti
Emekli astsubay karısını kafasından bıçaklayarak hastanelik etti
Video Galeri
Kadıköyde Feci Kaza
Kadıköyde Feci Kaza
Video Galeri
Bayrampaşada Lüks Otelde Yangın Paniği
Bayrampaşada Lüks Otelde Yangın Paniği
Video Galeri
Kafe işletmecisine silahlı saldırı
Kafe işletmecisine silahlı saldırı
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