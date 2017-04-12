  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 12 Nisan 2017 21:50

İstanbulda Şişlide kadına silahlı saldırı

Şişli’de bir kadın, dini nikahlı eşinin kardeşi tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Saldırgan, 6 yaşındaki yeğenini alıp olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Video Galeri
Başbakan Yıldırım'a 'Hayır'lı karşılama
Başbakan Yıldırım'a 'Hayır'lı karşılama
Video Galeri
Yeni çevre yolunda dikilen ağaçların bir bölümü kurudu
Yeni çevre yolunda dikilen ağaçların bir bölümü kurudu
Video Galeri
İstanbul semalarında leylek alarmı
İstanbul semalarında leylek alarmı
Video Galeri
Körfez eski belediye başkanına silahlı saldırı
Körfez eski belediye başkanına silahlı saldırı
Video Galeri
Kamyon viyadükten aşağı devrildi: O anlar kamerada
Kamyon viyadükten aşağı devrildi: O anlar kamerada
Video Galeri
Erdoğan'dan Erzurum'da Kılıçdaroğlu'na fıkralı eleştiri
Erdoğan'dan Erzurum'da Kılıçdaroğlu'na fıkralı eleştiri