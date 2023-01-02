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  4. İstanbul’da siste büyüleyen manzara! Uçaklar bir anda ortaya çıkıp bir anda kayboldu

İstanbul’da siste büyüleyen manzara! Uçaklar bir anda ortaya çıkıp bir anda kayboldu

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İstanbul’da sis bulutlarının içinden çıkan uçaklar, dron ile görüntülendi. Ortaya çıkan manzara, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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