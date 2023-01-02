Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul’da siste büyüleyen manzara! Uçaklar bir anda ortaya çıkıp bir anda kayboldu İstanbul’da siste büyüleyen manzara! Uçaklar bir anda ortaya çıkıp bir anda kayboldu 02 Ocak 2023 Pazartesi Saat: 12:00 Güncelleme: 02 Ocak 2023 Pazartesi 12:00 İstanbul’da sis bulutlarının içinden çıkan uçaklar, dron ile görüntülendi. Ortaya çıkan manzara, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63b29d42572c7f6b8b7a29c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'de İETT otobüsünün korkutan yolculuğu kamerada Ellerin kırılsın! Kanser hastası yaşlı kadını bayıltana kadar dövdü Rasim Ozan Kütahyalı yine canlı yayında mide bulandıran espriler Servis aracı devrildi; 6 ölü, 5 yaralı var! Eşine verdiği sözü tuttu, türbe gibi mezar yaptı Ünlü astrolog 2023 seçimini kazanacak ismi açıkladı İstanbul Kadıköy'de büyük yangın: Tekneler kullanılamaz halde! İstanbul'da göz gözü görmüyor! Sis şehri yuttu Galata Kulesi’nde bomba paniği: ''Ben bunu açarım dedi, fırlatıp attı''