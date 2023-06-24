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  4. İstanbul'da sivrisinek kabusu: Isırdığı yer kabarıyor, içinden su çıkıyor

İstanbul'da sivrisinek kabusu: Isırdığı yer kabarıyor, içinden su çıkıyor

İstanbul'da havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek şikayeti arttı. Sivrisinek ısırıklarının dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, ''Bazen anafilaktoid dediğimiz reaksiyonlar gelişebilir. O da en korktuğumuz reaksiyondur. Solunumun durması, dilin veya solunum yolunun şişmesiyle nefesin kesilmesi, tansiyonun düşmesi ve hastanın bayılması tarzında...

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