İstanbul'da sivrisinek kabusu: Isırdığı yer kabarıyor, içinden su çıkıyor
İstanbul'da sivrisinek kabusu: Isırdığı yer kabarıyor, içinden su çıkıyor
İstanbul'da havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek şikayeti arttı. Sivrisinek ısırıklarının dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, ''Bazen anafilaktoid dediğimiz reaksiyonlar gelişebilir. O da en korktuğumuz reaksiyondur. Solunumun durması, dilin veya solunum yolunun şişmesiyle nefesin kesilmesi, tansiyonun düşmesi ve hastanın bayılması tarzında...