Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da skandal görüntü! Küçük çocuğa yaptıkları mide bulandırdı İstanbul'da skandal görüntü! Küçük çocuğa yaptıkları mide bulandırdı 02 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 13:16 Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651a98629cc3406ed614ac47" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yağışlar sonrası barajların son durumu Deprem bölgesinde konteynerlar sular altında İstanbul'da istinat duvarı çöktü: 4 araç duvarın altında kaldı İstanbul'da skandal görüntü! Küçük çocuğa yaptıkları mide bulandırdı İmamdan depremde hayatını kaybedenler için skandal ifadeler Sivas’taki gizemli oyuğun sırrı çözüldü Tecavüz suçundan hapis yattı, beraat etti Taksim’de genç çifte kabusu yaşattılar! Bir kadın hastanelik oldu İstanbul'da sağanak; dere taştı! Şile sular altında