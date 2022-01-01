Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da skandal görüntü! Otopark ağzına kadar otomobil dolu İstanbul'da skandal görüntü! Otopark ağzına kadar otomobil dolu 01 Ocak 2022 Cumartesi Saat: 10:45 İstanbul Esenyurt'ta park halinde bulunan onlarca aracın ise otoparkta tozlar içerisinde bekletildiği kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61d006ad0116cd3ccf2f6f23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gel de isyan etme! Koronavirüs salgınını böyle mi yeneceğiz ? Canlı yayındaki muhabir hayatının şokunu yaşadı Taksim yeni yıla saatler kala doldu taştı 15 kişi tek kişiyi dövdü! Linç girişimi kamerada BTP lideri Hüseyin Baş: ''Erdoğan, Soylu ve Bahçeli'nin düşünceleri aynı değil'' Yılbaşı zammı için ''sarı kuyruk'' böyle görüntülendi TOGG'da kullanılacak batarya, 10 yıldır bu merkezde üretiliyor Covid-19 testi pozitif çıkınca uçakta mahsur kaldı Azerbaycan televizyonunda 'Muharrem Sarıkaya' skeci olay oldu