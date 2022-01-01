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  4. İstanbul'da skandal görüntü! Otopark ağzına kadar otomobil dolu

İstanbul'da skandal görüntü! Otopark ağzına kadar otomobil dolu

İstanbul Esenyurt'ta park halinde bulunan onlarca aracın ise otoparkta tozlar içerisinde bekletildiği kameralara yansıdı.

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