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İstanbul'da skandal görüntüler: Galericiler polis dövdü

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde dişçiye gitmek için aracını park etmeye çalışan polis memuru H.Y.'yi oto galeri çalışanları tarafından darbedildi.

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