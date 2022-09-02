Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da skandal görüntüler: Galericiler polis dövdü İstanbul'da skandal görüntüler: Galericiler polis dövdü 02 Eylül 2022 Cuma Saat: 21:00 İstanbul'un Sultangazi ilçesinde dişçiye gitmek için aracını park etmeye çalışan polis memuru H.Y.'yi oto galeri çalışanları tarafından darbedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/631244b1fb45f6608d07ed43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ebru Baki: İki kahveye ödediğim paraya inanamadım Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na KHK yanıtı verip, Ahmet Şık'ı ''terörist'' ilan etti Karadeniz 2 genci yuttu! e-Devlet'ten isim değiştirmek isteyenler dikkat! Hukukçular uyardı Av yasağı kalktı; fiyatlar yarı yarıya düştü TFF binasına silahlı saldırının izleri böyle görüntülendi Alanya'da 5 yıldızlı otelde korkutan yangın Türkiye'nin konuştuğu sahte doktor hastane hastane gezmiş! Karadeniz'in garip evine ziyaretçi akını