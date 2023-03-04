Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da skandal! Kanser ilaçlarını çalıp, su enjekte etmişler İstanbul'da skandal! Kanser ilaçlarını çalıp, su enjekte etmişler 04 Mart 2023 Cumartesi Saat: 11:30 İstanbul'da bir hastaneden kanser ilaçları çalınmasıyla ilgili yürütülen operasyonda hastanedeki kanser ilaçlarının çalınıp, ilaçlar yerine su enjekte edildiği ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6403019de47e3116f5673ad3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bursa İznik Gölü'nden korkunç görüntü: Böyle giderse İznik Ovası olacak! Depremde dağ yerinden oynadı! Görüntüler inanılmaz 7 kişiye mezar olan apartmanın sorumlusuna iyi hal indirimi Depremler sonrası oluşan dev obruklar için korkutan açıklama Malatya’da rezidansın çökme anı kamerada Kılıçdaroğlu'ndan videolu açıklama: Bu saatten sonra değişmem Meral Akşener'in restinin perde arkası: İşte masada ipleri koparan o diyalog... Akşener'in resti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama Akşener resti çekip İmamoğlu ve Yavaş'a birer tarihi çağrı yaptı