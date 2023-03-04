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  4. İstanbul'da skandal! Kanser ilaçlarını çalıp, su enjekte etmişler

İstanbul'da skandal! Kanser ilaçlarını çalıp, su enjekte etmişler

İstanbul'da bir hastaneden kanser ilaçları çalınmasıyla ilgili yürütülen operasyonda hastanedeki kanser ilaçlarının çalınıp, ilaçlar yerine su enjekte edildiği ortaya çıktı.

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