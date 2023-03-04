İstanbul'da skandal! Kanser ilaçlarını çalıp, su enjekte etmişler

İstanbul'da bir hastaneden kanser ilaçları çalınmasıyla ilgili yürütülen operasyonda hastanedeki kanser ilaçlarının çalınıp, ilaçlar yerine su enjekte edildiği ortaya çıktı.

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