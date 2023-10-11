Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da sokak bir anda savaş yerine döndü İstanbul'da sokak bir anda savaş yerine döndü 11 Ekim 2023 Çarşamba Saat: 13:15 Ümraniye'de bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Meydan muharebesini aratmayan kavga ekiplerin gelmesiyle sona erdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652675c19a24b839b9672997" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan açıkladı; eğitimde ara tatiller kalkabilir Meryem Uzerli'nin üstsüz pozu ortalığı karıştırdı İstanbul'da büyük yangın! D-100'de trafik durdu 95 yaşındaki depremzede terk edilen binada tek başına yaşıyor İsrail, 12 camiyi yerle bir etti İsrail'in Hamas'a yanıtı bu oldu: Taş üstünde taş kalmadı! Fabrika alev topuna dönüştü! İsrail'den kalkan son uçaklar İstanbul'a indi Hamas'ın verdiği süre doldu! Füzeler ateşlendi