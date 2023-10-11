İstanbul'da sokak bir anda savaş yerine döndü

Ümraniye'de bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Meydan muharebesini aratmayan kavga ekiplerin gelmesiyle sona erdi.

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