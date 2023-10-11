  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da sokak bir anda savaş yerine döndü

İstanbul'da sokak bir anda savaş yerine döndü

Ümraniye'de bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Meydan muharebesini aratmayan kavga ekiplerin gelmesiyle sona erdi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Bakan açıkladı; eğitimde ara tatiller kalkabilir
Meryem Uzerli'nin üstsüz pozu ortalığı karıştırdı
İstanbul'da büyük yangın! D-100'de trafik durdu
95 yaşındaki depremzede terk edilen binada tek başına yaşıyor
İsrail, 12 camiyi yerle bir etti
İsrail'in Hamas'a yanıtı bu oldu: Taş üstünde taş kalmadı!
Fabrika alev topuna dönüştü!
İsrail'den kalkan son uçaklar İstanbul'a indi
Hamas'ın verdiği süre doldu! Füzeler ateşlendi