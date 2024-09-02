Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da sokak hayvanı katliamı: 25 kedi ve köpek öldürüldü İstanbul'da sokak hayvanı katliamı: 25 kedi ve köpek öldürüldü 02 Eylül 2024 Pazartesi Saat: 07:30 Güncelleme: 02 Eylül 2024 Pazartesi 07:30 İstanbul Kadıköy'de kimliği belirsiz kişiler sokak hayvanlarını zehirledi. 22 kedi ve 3 köpek hayatını kaybederken, zehirlenen kediler mahalle sakinleri tarafından sokak sokak gezilerek toplandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d53f6d5c1469ac6d06a273" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR PKK'nın mühimmat deposu böyle havaya uçuruldu İzmir'de dehşet gecesi: 2 kişiyi gasbederek öldürdü, 16 yaşındaki kızı ağır yaraladı Sınır kapısında bıçaklı kavga kamerada İstanbul'da okullar açıldı; trafik çilesi başladı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile buluştu: İşte masadaki konu 16 yaşındaki çocuk, Suriyeli genci bıçaklayarak öldürdü İskele ile gemi arasındaki boşluktan denize düştü 10 katlı binada korkutan yangın: Alevler çatıyı sardı Bu balın kilosu 300 bin liraya satıldı