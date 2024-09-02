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  4. İstanbul'da sokak hayvanı katliamı: 25 kedi ve köpek öldürüldü

İstanbul'da sokak hayvanı katliamı: 25 kedi ve köpek öldürüldü

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İstanbul Kadıköy'de kimliği belirsiz kişiler sokak hayvanlarını zehirledi. 22 kedi ve 3 köpek hayatını kaybederken, zehirlenen kediler mahalle sakinleri tarafından sokak sokak gezilerek toplandı.

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