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  3. 11 Şubat 2021 08:40

İstanbul'da sokak ortasında beyzbol sopalı dehşet kamerada

Ümraniye'de iki grup arasında beyzbol sopasıyla başlayan tartışma silahlı bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralanırken, yaşanan dehşet anları bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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