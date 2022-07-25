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İstanbul'da sokak ortasında bir kadın tekbir getirilerek bıçaklandı!

İstanbul Sultangazi'de bir kadın, bıçaklı saldırıya uğradı. Görgü tankları saldırganın takip ettiği kadını tekbir getirerek sırtından bıçakladığını söyledi.

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