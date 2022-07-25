Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da sokak ortasında bir kadın tekbir getirilerek bıçaklandı! İstanbul'da sokak ortasında bir kadın tekbir getirilerek bıçaklandı! 25 Temmuz 2022 Pazartesi Saat: 13:30 İstanbul Sultangazi'de bir kadın, bıçaklı saldırıya uğradı. Görgü tankları saldırganın takip ettiği kadını tekbir getirerek sırtından bıçakladığını söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62de70d0f3f44d4dd9482797" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Akılalmaz olay! Hırsız sandığı motosikletliye aracıyla böyle çarptı İki ailenin arazi kavgasında kan döküldü: 3 ölü, 1 yaralı Çöp evde kilitli bulunan çocuğun annesi ilk kez konuştu İstanbul'da 7/24 deprem ve tsunami nöbeti Elektrikli scooterlara 2 saatte ceza yağdı Yunanistan'daki yangın Türkiye sınırına ulaştı Manisa'da ciğerlerimiz yandı! Çok sayıda ev küle döndü Tatilciler karanlıkta kaldı! Saatlerce süren elektrik kesintisi Yine Esenyurt, yine kadına şiddet! İstanbul'da kadına silahlı saldırı