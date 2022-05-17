İstanbul'da sokak ortasında dehşet anları

İstanbul Kağıthane’de karşısından gelen kuzenini alacak verecek meselesi yüzünden ayağından vuran şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek yoluna devam etti.

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